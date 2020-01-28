لافروف: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب.

وقال لافروف ـ خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان أوت دينق أشول في موسكو ـ إن الخروقات التي ترتكبها "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" هي السبب في التصعيد الذي تشهده إدلب الآن.

وأشار إلى أن الهجمات التي تشنها "جبهة النصرة" في الفترة الأخيرة تسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين السوريين، متابعًا أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا.

وكان مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء يوري بورينكوف قد قال مؤخرًا إن الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب تواصل استفزازاتها، وتقصف مواقع الجيش السوري وبعض المراكز السكنية.

ودعا المركز الروسي، قادة الجماعات المسلحة، إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والعودة إلى طريق التسوية السلمية في المناطق التي تخضع لسيطرتها، وعدم منع خروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج المحددة.