أول طائرة لإجلاء اليابانيين من ووهان الصينية تغادر مطار هانيدا الدولي

غادرت أول طائرة مستأجرة لإعادة المواطنين اليابانيين من مدينة "ووهان" الصينية، مركز تفشي فيروس "كورونا" الجديد، مطار طوكيو هانيدا الدولي في اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن أولى الطائرات التي سيتم إرسالها، وهي من طراز (بوينج 767)، غادرت مطار هانيدا في حوالي الساعة 8:30 مساء (بالتوقيت المحلي) وهي في طريقها الآن إلى "ووهان".

وقال مسئولون يابانيون إنه يتواجد على متن الطائرة ما يقرب من 10 أشخاص بينهم أعضاء فريق طبي ومسئولون حكوميون، مضيفين أن الطائرة تحمل أيضا العديد من الإمدادات مثل أقنعة للوجه وألبسة واقية.

ومن المتوقع أن تغادر أولى الرحلات الجوية مدينة "ووهان" قبل فجر يوم الأربعاء وعلى متنها قرابة مائتي شخص لتصل مطار هانيدا في وقت مبكر من اليوم نفسه.

يشار إلى أن وزارة الخارجية اليابانية قد أكدت وجود نحو 650 يابانيا في "ووهان" يأملون في العودة إلى بلادهم.. وأكدت الحكومة اليابانية أنها سترتب رحلات جوية مستأجرة تابعة لشركة الطيران اليابانية "أول نيبون" لنقل كل المواطنين اليابانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي سجلت فيه الصين حتى الآن 106 حالات وفاة و4515 إصابة مؤكدة بالإلتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.