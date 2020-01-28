محكمة ألمانية تقضي بإغلاق فندق كائن بممتلكات تابعة لسفارة كوريا الشمالية ببرلين

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء بإلزام مشغلي فندق كائن بممتلكات تابعة لسفارة كوريا الشمالية ببرلين بإيقاف عمله.



وبذلك رفضت المحكمة الإدارية ببرلين اليوم شكوى كانت مقدمة من مشغلي الفندق ضد حظر تشغيله .



يشار إلى أنه منذ عام 2017 تمنع لائحة أوروبية، تستند إلى عقوبات الأمم المتحدة، أية صفقات عقارية مع كوريا الشمالية، وذلك من أجل عدم تزويد كوريا الشمالية بالعملة الأجنبية لبرنامج أسلحتها النووية. لذا حظرت إدارة الحي المعنية بالعاصمة برلين في عام 2018 تشغيل، واعترض أصحاب الفندق على ذلك أمام المحكمة.



يشار إلى أن مشغلي الفندق لا يزال يحق لهم تقديم طلب استئناف.



ويعتبر مشغلو الفندق عملهم مشروعا على الرغم من العقوبات الأممية. وصرح فليكس هان، محامي شركة "إيي جي أي" المسؤولة عن تشغيل الفندق، بأن الشركة لم تدفع منذ أبريل عام 2017 إيجارا لمبنى السفارة السابق الذي تشغل فيه الفندق تم اسم "سيتي هوستل برلين"، وأضاف أن الشركة لا تنتهك بذلك من وجهة نظرها العقوبات الأممية.



وفي المقابل اعتبرت المحكمة أنه مثبت أن تشغيل الفندق وحده على الأقل يمثل عملا محظورا في إطار استخدام عقارات مملوكة لكوريا الشمالية.



وكانت كوريا الشمالية أرسلت فسخا للتعاقد لمشغلي الفندق في عام 2017- وذلك بعد ضغط الحكومة الألمانية وفقا لما ذكرته كوريا الشمالية في خطاب الفسخ. واعترضت الشركة المشغلة للفندق على ذلك – ولكنها أوقفت دفع الإيجار بقيمة 38 ألف يورو شهريا، بحسب تصريحات محامي الشركة.



وكانت كوريا الشمالية قدمت بالفعل أيضا دعوى إخلاء أمام المحكمة الإقليمية في برلين قبل عامين تقريبا، ولكنها لم تدفع الدفعة المقدمة من التكاليف القانونية اللازمة لذلك.



ولكن المحامى الخاص بالشركة قال إنه تم رفع دعوى الإخلاء حاليا.