تلقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وثمن أبو مازتـ، هذه المبادرة بالاتصال وأكد على موقفه الواضح برفض هذه الصفقة والعمل على المسارات السياسية والدبلوماسية والشعبية لمواجهتها، مرحبا بـ"العمل المشترك في الداخل والخارج بهذا الإطار"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشار الرئيس إلى دعوته لاجتماع وطني الليلة، حيث رحب هنية بهذه الدعوة مشيرًا إلى مشاركة بعض الأخوة من الضفة في هذا اللقاء.

وجرى الاتفاق خلال الاتصال على استمرار التنسيق والتواصل المستمرين.

من جهته، أكد رئيس الحركة على موقف حماس برفض خطة السلام الأمريكية، مشددًا "أننا جميعا في خندق مشترك للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا الكاملة في القدس واللاجئين والدولة".

وأكد هنية أهمية الوحدة الوطنية وجاهزية الحركة للعمل المشترك سياسيًا وميدانيًا في إطار نضالنا الشعبي لقطع الطريق على هذه التوجهات الأمريكية الإسرائيلية.