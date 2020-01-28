شباب يطلقون مبادرة لتصوير الكتاب ورواد المعرض مجانا

أطلق مصورون شباب مبادرة «ذاكرة المعرض المصورة»، بالتعاون مع إدارة معرض القاهرة للكتاب فى نسخته الـ 51. وتقوم المبادرة بالتقاط الصورالفوتوغرافية، من قبل مصورين محترفين يتبعون مؤسسة «ايزو»، للكتاب وقت حضورهم إلى المعرض؛ كما يتم تصوير الكتاب الذين لديهم إصدارات حديثة معروضة، أو بجانب مجموعتهم الكاملة إن وجدت، ويتم تسليم هذه البيانات والصور فى نهاية المعرض، للهيئة العامة للكتاب، تمهيدا لنشرها على موقع متخصص يصدر لأول مرة، يقوم بعرض أسماء الكتاب وصورهم وأشهر أعمالهم.

وقال محمد فريد، مسئول المبادرة فى مؤسسة «ايزو»، إن المبادرة لا تقتصر على الكتاب فقط، بل امتدت لتصل إلى زائرى المعرض، حيث يقوم فريق «ايزو» بتصوير الجمهور، وإرسال الصور لهم دون مقابل، وهو الأمر الذى لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا، خاصة فى ظل رغبة الكثير من الزائرين للحصول على صور احترافية، لثوثيق زيارتهم للمعرض.