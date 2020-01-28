فرايبورج يمدد عقده مع هوفلر

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أعلن نادي فرايبورج الألماني مساء اليوم الثلاثاء تجديد عقده مع لاعب الوسط نيكولاس هوفلر.

غير أن النادي الذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني، لم يفصح عن مدة العقد الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن هوفلر يعد أقدم لاعب ضمن صفوف فرايبورج وكان يلعب أيضا في فريق الناشئين.

وكان هوفلر قد أُعِيْر لمدة عامين إلى نادي الدرجة الثانية ارتسجيبيرجه آوه.

من جانبه، قال كليمنس هارتنباخ، المدير الرياضي للفريق عن هوفلر إن " قدراته الاستراتيجية في الملعب ومفهومه الاحترافي عن العمل يتناسبان بشكل مثالي مع قيم النادي".