نتنياهو يسحب طلب الحصانة المقدم للكنيست

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سحب الطلب الذي كان قدمه للكنيست لمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية على خلفية اتهامات الفساد التي يواجهها.