 نتنياهو يسحب طلب الحصانة المقدم للكنيست - بوابة الشروق
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نتنياهو يسحب طلب الحصانة المقدم للكنيست

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:39 ص

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، سحب الطلب الذي كان قدمه للكنيست لمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية على خلفية اتهامات الفساد التي يواجهها.


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