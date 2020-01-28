شرطة ذي قار تدعو المتظاهرين العراقيين إلى فتح الطرق والتقاطعات

دعا قائد شرطة محافظة (ذي قار) العراقية العميد ناصر الأسدي، المتظاهرين، إلى فتح الطرق والتقاطعات المهمة، مطالبًا بعدم إعطاء الفرصة للمغرضين لخروج المظاهرات عن مسارها السلمي.

وقال الأسدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء - : "نطالب المتظاهرين بتسهيل أمور المواطنين من خلال الالتزام بساحات التظاهر، وفتح الطرق والتقاطعات المهمة في مركز مدينة الناصرية لما لها من تأثير على حركة الأهالي في ذي قار".

وشدد على ضرورة الاحتكام إلى لغة العقل والتهدئة وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية التي تعمل من أجل الحفاظ على أمن محافظة "ذي قار".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.