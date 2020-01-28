منظمة حقوقية في بوروندي تبلغ عن انتهاكات قبيل الانتخابات

قالت منظمة مبادرة حقوق الانسان البوروندية اليوم الثلاثاء أن حزب "إمبونوراكوريت " أو- رابطة الشباب- الحاكم في بوروندي مستمر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المرحلة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في البلاد المقر لها شهر أيار/مايو المقبل.

وذكرت المنظمة الحقوقية المستقلة في تقرير تحت عنوان " مظهر زائف للسلام في أرض الخوف: خلف أزمة حقوق الانسان في بوروندي"- قائلة "إذا عارضت الحكومة،فإنك تعرض نفسك لمخاطر"، مضيفة أن أفراد من المعارضة قتلوا ودفنوا بسرية.

ونقل التقرير عن مسؤولين بالحزب الحاكم قولهم إن "الشرطة بزي مموه رافقت الجثث في الجزء الخلفي من الشاحنة حيث كانت مغطاة بقماش مشمع. دفنت بعض الجثث في مقابر موجودة بالفعل."

وقال المسؤولون إن الاستراتيجية كانت وسيلة لإخفاء "عمليات القتل هذه عن منظمات حقوق الإنسان وإقناع الجهات الدولية بأن البلاد هادئة مع اقتراب موعد الانتخابات".

ويأتي هذا التقرير بعد أسابيع قليلة من إصدار هيومن رايتس ووتش تقريرها العالمي لعام 2019 والذي ذكرت فيه أن حزب "إمبونوراكوريت" استخدم "عمليات الإعدام دون محاكمة والاغتصاب والخطف والضرب والترهيب ضد من يشتبه بأنهم معارضون سياسيون".