إندونيسيا: 2018 عام أساس لحساب التضخم

قال "سوهاريانتو" رئيس مكتب الإحصاء الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، إن المكتب قرر استخدام سنة 2018 كسنة أساس لحساب معدل التضخم، مشيرا إلى أن سنة الأساس الجديدة تشمل 835 سلعة مقابل 859 سلعة في سنة الأساس السابقة 2012.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سوهاريانتو القول إنه تم استبعاد 101 سلعة، مقابل إضافة 98 أخرى جديدة إلى سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، ومنها خدمة الرعاية النهارية وعربات الأطفال وإيجارغرف الكاريوكي وشواحن الأجهزة المحمولة وبنك الطاقة وملحقات الهواتف المحمولة.

ومن المقرر أن تعتمد بيانات التضخم للشهر الجاري على سنة الأساس الجديدة، حيث سيعلن مكتب الإحصاء الإندونيسي بيانات التضخم للشهر الحالي يوم 3 فبراير المقبل.

وأضافت مكتب الإحصاء الرسوم المفروضة على خدمات النقل الذكي وسيارات الأجرة إلى سلة الأسعار الإدارية أي التي تتحدد وفقا لقرارات رسمية وليست آليات السوق.

كما نقل المكتب الفواكه الموسمية مثل المانجو والدوريان إلى سلة الغذاء شديدة التقلب.