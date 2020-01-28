قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الثلاثاء، رسميا لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

ويأتي ذلك تمهيدا لمحاكمة نتنياهو، وبعد ساعات من إعلانه سحب طلب الحصانة البرلمانية الذي تقدم به للكنيست. ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، جاء قرار نتنياهو قبل عدة ساعات من اجتماع الكنيست لتشكيل لجنة برلمانية كانت ستنظر في القرار.

وكان ماندلبليت قد أعلن، في نوفمبر الماضي، أنه قرر توجيه اتهامات لنتنياهو في "الملف 4000"، التي يشتبه فيها اتخاذ نتنياهو قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

ويواجه نتنياهو أيضا قضيتان، هما "الملف 2000" و"الملف 1000"، حيث يتهم فيهما بالاحتيال وخيانة الأمانة.