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السفير الأمريكي لدى القاهرة يصل مصنع قادر للقاء التراس

السفير الأمريكي لدى القاهرة چوناثان كوهين
السفير الأمريكي لدى القاهرة چوناثان كوهين
أحمد عجاج
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:31 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 10:31 ص

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، منذ قليل، السفير الأمريكي لدى القاهرة چوناثان كوهين، بمصنع قادر التابع للهيئة.

ويشهد اللقاء، بحث مجالات التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع، والشركات والكيانات الأمريكية في المجالات الصناعية المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للهيئة، بالعمل على توطين أحدث التكنولوجيات العالمية في الصناعة المحلية المصرية، وفي إطار مساعيها لتطوير إنتاجيتها في مختلف المجالات.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع، شراكات مع عدد من الشركات العالمية في الكثير من المنتجات التي تعمل عليها، وذلك في إطار حرص الهيئة على إنتاج أفضل المنتجات من حيث الجودة.

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