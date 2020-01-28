وفد دبلوماسي يتابع المنتدى العربي الإفريقي ويشيد بدور الرئيس في دعم الابتكار والتكنولوجيا

أقيمت مجموعة من المسابقات العملية القائمة على الابتكار، اليوم، ضمن فعاليات المنتدى العربي الإفريقي للعلوم والابتكار المقام بمدينة الأقصر.

ويقام المنتدى العربي الإفريقي للعلوم والابتكار، تحت شعار جيل جديد لبناء إفريقيا شعار ترفعه تكنوسبيس في المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا المقام في مدينة الأقصر، في الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ يناير برعاية مجموعة من الجامعات في مصر وإفريقيا، في إطار دعم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وكان أبرز الحاضرين المنتدى العربي الإفريقي، الملحق الثقافي الصومالي والملحق الثقافي لجمهورية غينيا الاستوائية، الملحق الثقافي لغانا، والسفير الكيني ونائب السفير الغاني، والملحق الثقافي الكيني ورئيس الجامعة اليابانية والدكتور محمد وجيه رئيس الأكاديمية الكندية في مصر.

وحرص الحاضرين من المراقبين على تفقد جميع المشاريع المبتكرة بصحبة الوفد الدبلوماسي، وإبداء آرائهم على كل ما تم عرضه من المشروعات.

وقالت مروة عمارة، منسق المنتدى الإفريقي للتكنولوجيا والابتكار، إن الرياضة ليست رياضة جسد فقط باستخدام عضلات الجسم، ولكنها تستغل لاستخدام العقل، وتتمثل في ابتكار الروبوت لإنقاذ الأشخاص من خلال تسجيل الأوامر المراد تنفيذها.

وأشارت عمارة إلى أن المسابقة تنافسية بين «روبوتان»، وهذه تكنولوجيا حديثه، فعلى الجانب الرياضي، ابتكر البعض «روبوت» لكرة القدم وأيضا لكرة التنس، موضحة أن هناك مشاريع أخرى بإنشاء مدينة ذكية متكاملة من تنفيذ المجموعات بحيث تبتكر كل مجموعة ما يريدها في المشروع التخيلي بمساعدة الروبوت المبرمج.

وتحدث الوفد الدبلوماسي مع أحد الأفراد من المتسابقين حول مشروع المدينة الذكية، وناقش إمكانية تنفيذ الأمر على أرض الواقع، وتطرق الحديث عن تواجد مشروع مماثل لنفس الفكرة في الصين، ولكن تم تطويره بمصر، وهو أمر يضاهي الفكر الابتكاري لعباقرة الصين.

ووجهت الدكتورة «ببيان» الملحق الثقافي لغينيا الاستوائية، الشكر على الدعوة التي تلقتها لحضور المنتدى وإتاحة الفرصة لطلاب غينيا للمشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأشادت الملحق الثقافي لغينيا الاستوائية، بحرص مصر على التنمية مع الدول الإفريقية، وتنبأت بمستقبل التكنولوجيا خلال الـ10 سنوات المقبلة بالاعتماد الكبير على الروبوت.

وأعربت الملحق الثقافي لجمهورية غينيا الاستوائية عن أمنيتها أن تكون النسخ المقبلة للمنتدى في دول إفريقية أخرى بعد نجاح النسخة الأولى في مصر.

واختتمت «ببيان» كلمتها، بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل اهتمامه بإفريقيا وترحيبه بالدول الإفريقية في مختلف المنتديات.