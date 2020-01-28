لاعبو ميلان يرتدون شارات سوداء أمام تورينو حدادا على براينت

قرر نادي ميلان ارتداء لاعبيه شارات سوداء خلال المباراة أمام تورينو مساء اليوم الثلاثاء في دور الثمانية لكأس إيطاليا حدادا على نجم كرة السلة ومشجع الفريق كوبي براينت الذي لقي مصرعه قبل يومين.

ولقي براينت، الفائز بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين وصاحب لقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين خمس مرات ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، حتفه أمس الأول الأحد عن عمر يناهز 41 عاما، في حادث تحطم مروحية في لوس أنجليس، والذي أودى بحياة ثمانية أشخاص أخرين من بينهم ابنته جيانا صاحبة الـ 13 عامًا.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت خلال المباراة أمام تورينو حدادا على براينت.

وكان براينت يتحدث اللغة الإيطالية بطلاقة واشتهر بكونه مشجعا لميلان نظرا لأنه قضى فترة طفولته في إيطاليا حيث كان والده يمارس كرة السلة في الفرق الإيطالية بين عامي 1984 و1991.