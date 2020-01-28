عباس: مستحيل أن يقبل أي طفل فلسطيني بدولة دون القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن ما تضمنته خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتسمية القدس عاصمة موحدة لإسرائيل بمثابة "أول القصيدة كفر".



وأضاف في كلمة بمؤتمر صحفي ردًا على خطة السلام الأمريكية، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيلها مساء الثلاثاء، حول مضمون: "المستوطنات لإسرائيل والحدود لإسرائيل وربما يأخذون 30 إلى 40% من أراضي فلسطين ويضمونها لإسرائيل، هذا ما ورد في خطة العصر لذلك رفضنا الصفقة منذ البداية وكان موقفنا صحيحًا عندما رفضنا الانتظار".



واستطرد: "أنقبل بدولة بدون القدس؟ مستحيل أن يقبل أي طفل فلسطيني أو عربي أو مسلم أو مسيحي بهذا".