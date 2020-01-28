السفارة الروسية في بكين تبحث إمكانية إجلاء مواطنين روس من ووهان

أعلنت السفارة الروسية في بكين اليوم الثلاثاء، أنها تبحث مع السلطات المحلية إمكانية إجلاء مواطنين روس من "ووهان" بؤرة تفشي فيروس كورونا القاتل، مشيرة إلى أن بكين تفضل حتى الآن عدم مغادرة أي شخص الإقليم.

وذكرت السفارة، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أنها تتواصل مع السلطات الصينية بشأن تطبيق القيود في "ووهان" لمنع انتشار فيروس كورونا، ويتم بحث إمكانية خروج المواطنين الروس من هذه المنطقة.

وأوضحت السفارة أن السلطات الصينية تعهدت بتوفير جميع احتياجات المواطنين في المدينة، وتفضل عدم خروج أي أجنبي من هذه المناطق، ودعت السفارة رعاياها إلى "التعامل مع هذا الوضع بتفهم وهدوء".

وأعلن عدد من شركات الطيران الروسية، أمس الإثنين، تعليق رحلاتها إلى الصين بسبب انتشار الفيروس القاتل.