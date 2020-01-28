كشف محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الزمالك، أن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، قام بشرائه من الإسماعيلي مقابل مليون جنيه، قبل أن يتم بيعه للزمالك، مشيرًا إلى أن طريقة خروجه من قلعة الدراويش، غير جيدة.

وقال عبدالعزيز، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "خرجت من الإسماعيلي بطريقة غير جيدة وكنت أريد أن أثبت نفسي في سموحة، وهذا الموسم كان في إصرار كبير لكي أثبت نفسي، وبعد هذا الموسم انتقلت للزمالك".

وتابع: "فرج عامر أبلغني أن هناك عرضا من الزمالك والأهلي وعرض من فريق سعودي، وفرج عامر قال لي شوف رغبتك واخترت الزمالك ومرتضى منصور كان له دور كبير في انضمامي للزمالك وتواصل معي كثيرًا وتم قيدي آخر ساعة في فترة القيد الساعة 11 مساء".

وواصل: "تنازلت عن أموال كثيرة لكي انتقل للزمالك، كان حلمي الانتقال للأندية الكبيرة في مصر، وتواجدي في الزمالك نعمة يجب أن أحافظ عليها وأعود بقوة أكثر من السابق".

وأشار: "الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، كان يريد أن يخلق منافسة ولكن النتائج لم تكن في صالحه، وأتى في وقت صعب والنتائج لم تساعده ولم يحالفه التوفيق".

وأكمل: "اللاعب الذي أرتاح باللعب بجانبه محمد حمص لاعب الإسماعيلي، وطارق حامد وفرجاني ساسي".

واستطرد: "ساسي هناك هبوط في مستواه وسيعود أفضل من الأول، جروس لا تعليق لأنه في فترته كنت واقفا على قدمي وهو من أبعدني عن المشاركة".

وأردف: "هيكتور كوبر قام بضمي للمنتخب بمستواي وكان لي الحق في الانضمام للفراعنة في كأس العالم وظلمت بعض الشيء".

وواصل: "أشكر فرج عامر لأنه الوحيد الذي وقف بجانبي، أشكر مرتضى منصور هو سند لنا باستمرار ويتحدث معنا قبل كل مباراة ولا يتأخر علينا في أي شىء".

واستطرد: "السويسري جروس، المدير الفني السابق للزمالك، تسبب في غياب روح التنافس الشريف بين لاعبي الزمالك خلال تواجده، بسبب عدم قيامه بالتدوير واللعب بمجموعة محددة في جميع المباريات الرسمية، بكل صراحة (قتل) المنافسة بين اللاعبين".

واختتم: "تلقيت عرضا من بيراميدز بمبلغ كبير أثناء تواجدي في الزمالك، وفضلت الاستمرار مع الفريق، وجروس أبلغني أنه متمسك بتواجدي، ورفض رحيلي وأنني من ضمن العناصر الأساسية، وفوجئت بغياب تام عن المشاركة بعدما عدت من الإصابة في الكتف، وكنت أندهش من عدم منحي فرصة المشاركة في المباريات بدون سبب".