 أنباء عن سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها شرقي الجزائر - بوابة الشروق
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أنباء عن سقوط طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها شرقي الجزائر


نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 2:01 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 2:01 ص

(د ب أ)

أفادت تقارير إخبارية بأن طائرة تدريب عسكرية تحطمت مساء الاثنين بمنطقة قرعة تيمرقنين ببلدة عين الزيتون بولاية أم البواقي شرقي الجزائر.

ونقلت صحيفة " النهار" في موقعها الالكتروني عن مصادر محلية قولها إن طاقم الطائرة المكون من عسكريين اثنين الأول برتبة مقدم، والأخر برتبة ملازم أول، قتلا في الحادث.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرة روسية الصنع وهي من نوع " سوخوي سو 30".
من جهتها قالت صحيفة " الخبر"، إن اذاعة أم البواقي المحلية اكدت وفاة عسكريين اثنين من طاقم الطائرة في الحادث، مشيرة أن صوت انفجار الطائرة واحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.


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