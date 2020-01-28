المزاد يشتعل بين برشلونة ويونايتد على ضم نجم لشبونة

اشتعل الصراع في الساعات القليلة الماضية بين مانشستر يونايتد وبرشلونة، لضم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتنج لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن مانشستر يونايتد أرسل عرضه الرسمي لسبورتنج لشبونة لضم اللاعب خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن وكلاء اللاعب واثقون من إتمام الصفقة.

وأضافت الشبكة أن يونايتد رفع عرضه مرتين إلى لشبونة، خلال الساعات الماضية، حيث أن العرض الثاني كان 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين في حال ما إذا شارك اللاعب في عدد معين من المباريات.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة أتت بعدما دخل برشلونة في مفاوضات مع لشبونة لضم اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2025، على أن يعيره لفالنسيا لنهاية الموسم من أجل حسم صفقة رودريجو، مهاجم الخفافيش.

وتابعت الشبكة أن هذه هي المرة الأولى الذي يتفق فيها الطرفان على قيمة اللاعب البرتغالي منذ بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.