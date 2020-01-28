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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حضور مؤتمر ميونخ الدولي للأمن هذا العام، في سابقة هي الأولى من نوعها بالنسبة لماكرون.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من أوساط تابعة لمنظمي المؤتمر.

ومن المنتظر أن تقام فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المؤتمر في الفترة بين الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير المقبل.

ويعد المؤتمر الملتقى العالمي الأهم لخبراء سياسة الأمن، ومن المنتظر أن يكون خطاب ماكرون أمام المؤتمر واحدا من الخطب المحورية لهذا الحدث.

ولم يصدر عن المؤتمر تأكيد رسمي بعد لهذا الموضوع.

وكان زعيم نحو 30 دولة و70 وزيرا للخارجية والدفاع قد أعلنوا موافقتهم على حضور المؤتمر هذا العام.