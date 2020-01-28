محامون أمريكيون ينتقدون عدم تعاون الأمير أندرو في قضية إبستين

انتقد محامو ضحايا رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي يشتبه في ارتكابه اعتداءات جنسية، الأمير اندرو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لعدم تعاونه مع المحققين، قائلين إن ذلك يمثل" صفعة على وجه الضحايا".

وقالت المحامية الأمريكية جلوريا الريد، التي تمثل عدة ضحايا، لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" " إذا لم يكن قد ارتكب أمرا خاطئا، وهو ما يقوله، إذن لماذا لا يتحدث مع وكالات إنفاذ القانون؟".

وأضافت" لا إجابة تساوي لا تعاون. هذا أمر غير مقبول".

وكانت المحامية تشير إلى بيان ممثل الادعاء في نيويورك جيوفري بيرمان الذي قال فيه إن أندرو/ 59 عاما/ لم يقدم أي تعاون عقب تواصل ممثلو الادعاء ومكتب التحقيقات الاتحادي مع محاميه.

وقالت المحامية الأمريكية ليزا بلوم لشبكة سكاي نيوز" في البداية أندرو أدلى بحوار لم يظهر فيه أي تعاطف تجاه الضحايا، وبعد انتقاده قال إنني أتعاطف مع الضحايا ولأثبت ذلك، سوف أتعاون مع جهات التحقيق".

وكانت اندرو قد تعرض لانتقادات واسعة بعد حواره مع بي بي سي في تشرين ثان/نوفمبر الماضي لمناقشة صداقته مع إبستين واتهامات إحدى الضحايا له.

وقال لاحقا إنه سوف " يتوقف" عن أداء المهام العامة.