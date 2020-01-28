 ترامب: فعلت الكثير لإسرائيل وخطتي فرصة تاريخية للفلسطينيين - بوابة الشروق
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ترامب: فعلت الكثير لإسرائيل وخطتي فرصة تاريخية للفلسطينيين

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 7:58 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 8:07 م
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه «فعل الكثير من أجل إسرائيل»، موضحًا: «نقلت السفارة إلى القدس، واعترفت بالسيادة على هضبة الجولان، والأهم الخروج من الاتفاقية النووية مع إيران، هذه الاتفاقية السيئة».

وأضاف، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي للإعلان عن «صفقة القرن»، مساء الثلاثاء، أن «صفقة القرن تاريخية للفلسطينيين من أحل تحقيق دولة مستقلة لهم»، مشيرًا إلى أنها «آخر فرصة لهم».

وأوضح أن «هذه الفرصة تساعد الفلسطينيين على الهروب من الماضي المأساوي واحتضان المستقبل المشرق، تضاعف الأراضي وتوفر عاصمة في القدس الشرقية»، مؤكدًا «لا يوجد فلسطيني أو إسرائيلي سيقتلع من بيته».

وذكر أن اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية سينتهي وأن الصفقة ستساعدهم على الاعتماد الذاتي، مردفًا: «وهم شعب قادر، الفرصة تمكين للفلسطينيين من الانتعاش وانتهاز المستقبل بالكرامة والكبرياء».

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