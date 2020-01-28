قنا: إلزام الحضانات بعدم قبول الأطفال غير المستوفين لتطعيمات الصحة

وجه محافظ قنا أشرف الدوادي، بإلزام الحضانات بعدم قبول الأطفال غير المستوفين لتطعيمات وزارة الصحة، مطالبا بإرفاق شهادة التطعيمات الخاصة بالطفل ضمن ملف التقديم كإجراء احترازي بهدف الحفاظ على صحة الأطفال داخل الحضانة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم /الثلاثاء/ بحضور وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسامح بسيم مدير ادارة الحماية المدنية ومسئولي مديرية التربية والتعليم.



ووجه الداودي، بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات الجديدة وذلك بهدف استيعاب الأطفال وكذلك توفير فرص عمل للفتيات، مكلفًا بتشكيل لجان لحصر جميع الحضانات العاملة بالمحافظة، وإنذار غير المُرخص منها بسرعة الترخيص وإلا سيتم إغلاقها.



كما وجه المحافظ أيضًا بعمل متابعة دورية للحضانات المرخصة للتأكد من برامج التدريس وتوافر الاشتراطات اللازمة بها مثل سلامة المبنى إنشائيًا وصحيًا للحفاظ على حياة وصحة الأطفال مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أكد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المديرية تعمل جاهدة لضمان صحة وسلامة الأطفال، مشيرا إلى أنه يوجد تنسيق مع مديرية الصحة لإرسال أطباء بشكل دوري للكشف على الأطفال الملتحقين بالحضانات للاطمئنان على صحتهم وتطبيق الإجراءات الصحية السليمة حال إصابة أحد الأطفال بأحد الأمراض.