كوريا الشمالية تضع تدابير عاجلة لمنع دخول فيروس كورونا الجديد

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أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، وضع تدابير عاجلة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي يُعتقد بأنه بدأ يتفشى في مدينة ووهان وسط الصين.

وذكرت صحيفة "رودونج شينمون" الكورية الشمالية أن السلطات الصحية تتخذ خطوات عاجلة لوضع التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد الذي يثير قلقا دوليا من انتشاره مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن مسؤولين بوزارة الصحة يضعون الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي في الحدود والموانئ والمطارات ويبذلون جهودهم لوضع التدابير من أجل تجنب دخول الفيروس إلى البلاد، مضيفة أنهم يخططون لإجراء المراقبة الطبية على المواطنين الكوريين الشماليين القادمين من الخارج وعزل المرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأشارت إلى وضع التدابير الشاملة للحجر الصحي لتجنب دخول فيروس كورونا الجديد إلى كوريا الشمالية مدعوما بالجهود المبذولة من المسؤولين عن القطاع الصحي، مما يلمح إلى أنه لا توجد حالة إصابة مؤكدة بالفيروس هناك حتى الآن.

واستعرضت الصحيفة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أيضا والخطوات الصينية لمنع انتشار الفيروس مثل إجراء قياس درجات الحرارة وعمليات التطهير في المطارات والمحطات للقطارات والحافلات والموانئ وغيرها في الأماكن العامة.