عباس: كفاحنا لن ينقطع لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جموع الشعب الفلسطيني للوقوف صفًا واحدًا في وجه الاحتلال، وإسقاط مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وقال في كلمة بمؤتمر صحفي ردًا على خطة السلام الأمريكية، التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيلها مساء الثلاثاء، إن استراتيجيته ترتكز على استمرار الكفاح الذي لم يتقطع لإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد أن فلسطين ستبدأ فورًا باتخاذ كل الإجراءات التي تتطلب تغيير الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية، تنفيذًا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي.

وتابع: "لن نركع ولن نستسلم، نحن الصامدين المثابرين القابضين على الجمر والشامخين في وجه الاحتلال والطغيان".

وأكمل: "المؤامرات وصفقات العصر ومؤامرات تصفية القضية الفلسطينية إلى زوال وفشل ولن تنشئ التزامًا".