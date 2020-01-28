 صفقة القرن.. نتنياهو: مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين إذا أقروا بالخطة - بوابة الشروق
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صفقة القرن.. نتنياهو: مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين إذا أقروا بالخطة

أحمد العيسوي
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 8:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 8:07 م


قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بشكل فوري ومباشر، إذا أعرب الفلسطينيون عن استعدادهم لخوض المسار وعقد السلام مع الدولة اليهودية وإذا اتفقوا على الالتزام بكل الشروط.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب كلمة ترامب التي أعلن فيها عن خطته، مساء الثلاثاء: "بعض النظر عن قرارات السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستحافظ على مسار السلام لـ4 سنوات مقبلة وستبقي على الوضع القائم الذي ستنص عليه الخطة، وفي نفس الوقت سنطبق قانوننا على غور الأردن والأماكن الأخرى التي يحددها الاتفاق جزءًا من إسرائيل".

وتابع: "هذا القرار يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل ويفتح المجال لتسوية مع الفلسطينيين في السنوات المقبلة".

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