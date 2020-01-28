محتجون عراقيون يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في «الديوانية»

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أغلق محتجون -اليوم الثلاثاء- عددًا من الدوائر الحكومية في مدينة "الديوانية" جنوبي العراق.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن المحتجين سمحوا فقط للدوائر الخدمية والمصارف والرعاية والتقاعد والصحة بالدوام في العمل.

وكان قائد شرطة مدينة "الديوانية" العميد حيدر الخيكاني، أكد في رسالة للمتظاهرين أمس الاثنين، أنه سيعمل على توفير أجواء آمنة للتعبير بكل حرية عن مطالبهم المشروعة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.