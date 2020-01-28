محافظ البنك المركزي: لا نحتاج تمويلا جديدا من صندوق النقد الدولي

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مصر لا تحتاج الآن إلى تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى لجوئها إلى التمويل في السابق لعدم وجود مصدر آخر للتمويل.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتجه بشكل مباشر إلى السوق الدولية خلال يوم واحد، موضحًا: «في السابق البنك ووزارة المالية كانت تسافر وتعرض وتشرح وضعنا واقتصادنا، الآن بالتليفون من مصر نستطيع عمل طرح».



وأشار إلى البنك يستعين بالصندوق حاليًا من ناحية الخبرة، من خلال المساعدة في الخبرة في برنامج الإصلاحات الهيكلية لزيادة كفاءة أداء مؤسسات الدولة من أجل مناخ الاستثمار، وتحسين السياسات الحكومية في مجال الاستثمار والأداء من أجل القطاع الخاص والتنمية.