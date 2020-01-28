سفير واشنطن بالقاهرة: مصر رابع أكبر سوق تصدير للسلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط

كوهين: أصدرنا أكثر من 46000 تأشيرة للمصريين لزيارة أمريكا خلال 2019

قال السفير الأمريكى فى مصر، جوناثان كوهين، إن مصر رابع أكبر سوق تصدير للسلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأكبر سوق لصادرات السلع والخدمات الأمريكية في القارة الأفريقية، لافتا إلى نمو إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين بأكثر من 44% ليصل إلى 8.2 مليار دولار، خلال الفترة من 2017 وحتى نوفمبر الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهرى للغرفة الأمريكية، الثلاثاء، تحت اسم "الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر: فرص للمشاركة التجارية".

وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر 5.2 مليار دولار ، بزيادة 30% على مدار العامين الماضيين. وبلغت واردات الولايات المتحدة المقابلة من مصر 3 مليارات دولار، بزيادة 76% خلال عامين.

كما نمت الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية إلى مصر بنسبة 145 في المائة في الفترة من 2017 إلى 2018. وبنفس القدر من الأهمية ، بلغت الصادرات الزراعية المصرية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى قياسي لها على مدار عامين ، في عامي 2018 و 2019. هذه الأرقام تحكي جزءًا فقط من القصة.

وتابع كوهين، «عندما نفكر في المشاركة التجارية، يجب علينا أيضًا التفكير في العلاقات بين الأشخاص، لأن هذه العلاقة ستضع الأساس لشراكات تجارية طويلة الأجل»، مضيفا أن واشنطن أصدرت أكثر من 46000 تأشيرة للمصريين لزيارة الولايات المتحدة خلال العام الماضي، منها 1000 تأشيرة طالب، و2000 تأشيرة زائر.

ولفت كوهين إلى أهمية تذليل العقبات لدفع التجارة والاستثمارات والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنه منذ تعيينه وهو يعمل على التعرف على التحديات في السوق المصرية، ومحاولة حلها، قائلا «أسعى مع الحكومة المصرية لخلق مناخ ملائم للشركات الامريكية»، مؤكدا أن نجاح الاستثمارات والشراكات الامريكية المصرية مهمة للبلدين.

وأكد ضرورة خلق وتوسيع فرص العمل بين الولايات المتحدة ومصر، والعمل مع الحكومة المصرية لبناء بيئة تجذب الاستثمارات الأمريكية والتي يمكن للقطاع الخاص القوي من خلالها خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي الذي تحتاجه مصر.

وبحسب كوهين استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 80 مليار دولار في مصر خلال 40 عامًا من شراكتنا الاستراتيجية.