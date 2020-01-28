أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الأخير عن تفاصيل خطته للسلام بالشرق الأوسط، أو ما يعرف بـ"صفقة القرن".

وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب كلمة ترامب التي أعلن فيها عن خطته، مساء الثلاثاء: "نعيش في أماكن مقدسة لليهود جاءت في الإنجيل، هذه الأماكن الآن سيعترف بها من قبل أمريكا كجزء من إسرائيل، وترامب اعترف بأشياء أساسية في تراثنا اليهودي".

وتابع مخاطبًا ترامب: "خطتكم عظيمة لإسرائيل، أنت أعظم صديق لإسرائيل جاء البيت الأبيض"

واستطرد: "لوقت طويل أرض إسرائيل المقدسة يصفها البعض كذبًا بأنها أراض محتلة، الآن أمريكا تعترف بها،

وفشل خطط السلام السابقة كانت لعدم تحقيق المصالح المشتركة"

واسنطرد: "منذ نشأتها سعت إسرائيل لتحقيق السلام مع الفلسطينيين والدول العربية، والآن نعيش لحظة تاريخية".