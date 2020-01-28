سفير السعودية بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر الشريف في نشر ثقافة التجديد في الفكر الإسلامي

أشاد السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ، اليوم الثلاثاء ، بجهود الأزهر الشريف وسعيه الحثيث في نشر ثقافة التجديد في الفكر الإسلامي مع الاحتفاظ بالثوابت الدينية بما يتوافق مع متطلبات العصر والإعداد المتميز لها المؤتمر.



وأعرب نقلي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- عن شكره لمصر ولشيخ الأزهر فضيلة الدكتور أحمد الطيب لاستضافة مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي المنعقد حاليا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي..منوها بمشاركة المملكة العربية السعودية من خلال وفد برئاسة وزيرالشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقال : إن المملكة تعتز بعلاقتها التاريخية مع مصر القائمة على المصير المشترك والتعاون والتكامل في المجالات كافة التي تخدم الإنسانية جمعاء، وتسهم في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ونصرة قضايا المسلمين العادلة في العالم..مشددا على أن المملكة تعمل على مواجهة كل أشكال التطرف والدعوة إلى بناء وطن للجميع يسوده المحبة والوئام، ويقوم على تعزيز كل القيم الإسلامية التي جاءت بالوسطية والتيسير.

وأوضح أن كلمة الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز جسدت رسالة المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للكراهية اتساقًا مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما أهمية تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف والإرهاب ونشر ثقافة الحوار والتسامح.

وأعرب نقلي عن سعادته بتكريم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى نظير جهوده الدعوية التي يقوم بها ، وسعيه لتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام داخل المملكة وخارجها وسعيه للتصدي للفكر المتطرف.