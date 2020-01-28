وزير التنمية المحلية أمام «محلية النواب»: لا مانع قانوني من عودة نواب المحافظين لوظائفهم

وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسي سيجتمع مع نواب المحافظين للوقوف على الانجازات التي حققوها والتحديات التي واجهتهم يونيو المقبل

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، أن نواب المحافظين يحق لهم العودة إلى وظائفهم عقب نهاية مدة شغل مناصبهم التنفيذية في المحافظة، مشيرا إلى أنه لا مانع قانوني يمنع عودتهم لوظائفهم السابقة قبل توليهم منصب النائب.

وأشار خلال اجتماعه مع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، اليوم، برئاسة أحمد السجيني وعدد آخر من الأعضاء، إلى أنه يستثنى من ذلك نواب المحافظين المنتمين إلى بعض مؤسسات الدولة ومنها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الرقابية والسيادية بالدولة، خاصة أن تلك الهيئات والمؤسسات لها وضع خاص في هذا الشأن.

وأوضح أن الوزارة ناقشت هذا الموضوع من جميع الجوانب مع قطاع الشئون القانونية، وانتهت إلى أنه من حق نائب المحافظ العودة إلى وظيفته السابقة التي كان يشغلها قبل شغل منصبه التنفيذي.

وأضاف أنه التقى بعدد من نواب المحافظين الجدد بشكل منفرد في مقر الوزارة، والتقى معهم أيضا خلال البرنامج التدريبي المنظم لهم بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب، وكان من بين مطالبهم هذا الموضوع المهم وهو ضمان عودتهم لعملهم السابق في حل خروجهم من هذا المنصب في أي وقت.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما التقي بالنواب الجدد عقب أداءهم اليمين الدستورية أخبرهم بأنه سيعقد اجتماع معهم في شهر يونيو المقبل ليستمع منهم عن تفاصيل عملهم خلال الفترة الماضية علي أرض الواقع بالمحافظات، فيما يخص الإنجازات أو المشاكل او التحديات ورؤيتهم فيما يخص هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تحدث مع بعض الوزراء بالحكومة من بينهم وزير البترول، وبحث معهم ضمان عودة عدد من نواب المحافظين الجدد الذين يعملون في تخصصات أو شركات تابعة للقطاع الذي يشرف عليه هؤلاء الوزراء.

وأوضح أنهم أعربوا جميعًا عن تفهمهم لذلك وحق نواب المحافظين في عودتهم لوظائفهم السابقة بعد خروجهم من المنصب.