الرئيس الفلسطيني محمود عباس: القدس ليست للبيع

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن القدس ليست للبيع، موجهًا حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب إعلانهما خطة السلام بالشرق الأوسط من البيت الأبيض والمعروفة إعلاميا بصفقة القرن، مساء الثلاثاء.

وأضاف عباس، في كلمة بمؤتمر صحفي ردًا على خطة السلام الأمريكية، مساء الثلاثاء: "أقول لترامب ونتنياهو، كل حقوقنا ليست للبيع وليست للمساومة، وصفقتكم للمؤامرة لن تمر".

وتابع: "باسمي وباسم القيادة الفلسطينية المجتمعة حاليًا أتوجه بتحية إجلال وإكبار لشعبنا العظيم الصامد في القدس والضفة الغربية وغزة وجميع أماكن تواجده على وقفتهم الكبيرة في وجه الاحتلال ورفضهم لما يسمى بصفقة العصر التي لن تمر وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ كما ذهب كل مشاريع التصفية والتأمر على هذه القضية".

وأوضح: "كلنا ثقة بأن النصر هو حليف شعبنا البطل الذي قدم التضحيات الجسام على طرق الحرية والاستقلال من أجل القدس وفلسطين".

وأكد أن حقوق الشعب الفلسطيني والمبعدين مصانة ولن يفرط بها أحد، موجهًا بالتحية والتقدير للأمة العربية والإسلامية على تمسكه بدعن الحقوق الوطنية المشرعوةة للفلسطينيين.