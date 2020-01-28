الاتحاد السكندري يعرب في بيان رسمي عن دهشته من تغير موقف عمار حمدي

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا بشأن إمكانية التعاقد مع عمار حمدي، لاعب الأهلي على سبيل الإعارة مُجددًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على غرار ما حدث الموسم الماضي.

وجاء في بيان الاتحاد السكندري :"توضح إدارة نادي الاتحاد السكندري أنها قد خاطبت إدارة النادي الأهلي الشقيق بشأن طلب إعادة إعارة اللاعب عمار حمدي الذي قد سبق وأنضم لصفوف نادي الاتحاد السكندري في أنتقالات يناير الماضي 2019، وجاء طلب النادي وفقاً للرغبة التي أعلنها اللاعب مراراً وتكراراً في أكثر من وسيله إعلامية ووفقاً للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق والتى كانت السبب المباشر في استدعائه لصفوف المنتخب الأول والأوليمبي، حيث لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي ولم يُشارك مطلقاً هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادي، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب، أملا في تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي".

وأضاف البيان :"تواصلت إدارة النادي مع إدارة النادي الأهلي التي أوضحت موقفها بأنه في حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقته ووفقاً لرغبته، إلا أن اللاعب ودون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادي طلائع الجيش، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل في الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجددًا".

وأكمل البيان :"تؤكد إدارة النادي إنها قد قدمت عرضاً ماليا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصًا على تواجده بين صفوف الفريق، إلا إنها لا تجد تفسيراً لتغيير موقفه وقراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولاً وأخيراً، حيث وجد اللاعب الناشيء في القلعة الخضراء كل الدعم والمساندة من إدارة و جماهير النادي".

وأتم بيان الاتحاد السكندري :"أخيرًا فإن العلاقات التاريخية التي تربط نادي الاتحاد السكندري بالنادي الأهلي وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية، لم ولن يُعكر صفوها أبدًاا انتقال لاعب من عدمه، ونؤكد مجددا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري ارتداء الفانلة الخضراء والحصول على دعم ومساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم".