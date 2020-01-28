أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إدارة النادي الفيومي لم تتواصل مع إيهاب جلال، مدرب الفريق السابق، والنادي المصري الحالي، من أجل خلافة ميدو، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات جارية مع النيجيري إيمانويل إيمونيكي.

وقال هويدي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "الزمالك": " إيهاب جلال متربط بتعاقد مع المصري البورسعيدي في الوقت الحالي".

وتابع: "هو مدرب يحترم تعاقداته دائماً، ومفاوضات الإدارة جاءت مع مدربين غير مرتبطين بتعاقدات حالية مع أندية".

وعن التفاوض مع النيجيري إيمانويل إيمونيكي: "وصل القاهرة بالفعل منذ أيام من أجل التفاوض مع إدارة المقاصة ولكن ليس معنى ذلك أنه تم الاتفاق معه".

وأوضح: "إدارة المقاصة تفاضل بين اسمين أو ثلاثة أسماء وسيتم حسم ملف المدير الفني الجديد خلال أيام قليلة مقبلة".

واختتم متحدثًا عن الأنباء المترددة حول رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق في يناير الجاري: "لن يرحل أي لاعب عن صفوف المقاصة حتى نهاية الموسم، وإدارة النادي اعتذرت عن جميع العروض التي تلقاها لاعبو الفريق بشكل رسمي".