السماح لسفينة «أوشن فايكنج» الخيرية بنقل 403 مهاجرين إلى تارانتو في إيطاليا

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تم السماح لسفينة "أوشن فايكنج" الخيرية بنقل 403 مهاجرين أنقذتهم في البحر إلى ميناء تارانتو جنوب شرقي إيطاليا.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود التي تدير السفينة مع منظمة "إس.أو.إس ميديتيراني" الخيرية، هذه الخطوة اليوم الثلاثاء في رسالة عبر تويتر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود: "بعد أن خاطروا بحياتهم مضطرين من أجل الفرار عبر البحر المتوسط، سوف يصل 216 رجلا و38 امرأة و149 طفلا قريبا إلى بر الأمان".

وكانت "أوشن فايكنج" قد التقطت 407 أشخاص قبالة سواحل ليبيا في خمس عمليات منفصلة منذ يوم الجمعة الماضي، ولكن تم إجلاء امرأة مصابة بحروق خطيرة وأطفالها الثلاثة بمروحية أمس الاثنين.

وينتظر مئات آخرون من المهاجرين الذين تم إنقاذهم الوصول إلى أوروبا.

وتحمل السفينة الخيرية الإسبانية أوبن آرمز 158 شخصا على متنها بعد إجراء عمليتي إنقاذ ليلا، بينما لا يزال 77 مهاجرا آخرون منذ مطلع الأسبوع الحالي على متن السفينة ألان كردي، التي تديرها منظمة "سي-آي" الخيرية الألمانية.