أمريكا: لابد أن تتحلى الصين بالشفافية حول السلالة الجديدة من فيروس كورونا

حث وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار الصين اليوم الثلاثاء، على أن تكون منفتحة وأن تتحلى بالشفافية بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أسفرت عن وفاة 106 أشخاص في البلاد، في حين قال أيضا إن القيود المفروضة على السفر يجب أن تظل خيارا مطروحا.



وقال عازار إن الولايات المتحدة تعرض مساعدة بكين. وقال عازار في مؤتمر صحفي بواشنطن "نحث الصين (على النظر في الآتي)، إن المزيد من التعاون والشفافية هما أهم الخطوات التي يمكنكم اتخاذها من أجل رد فعل أكثر فعالية".



يشار إلى الولايات المتحدة أوصت المسافرين بالفعل بتجنب زيارة الصين وتنصح المواطنين داخل الصين من التزام الحيطة .