أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اليوم الاثنين عن نقل بطولة السيدات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 من الصين إلى صربيا بسبب تفشي وباء كورونا.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة السلة أنه جرى نقل البطولة من فوشان إلى بلجراد لكنها ستقام في موعدها المحدد بين السادس والتاسع من فبراير المقبل.

وكانت واحدة من البطولات الثلاث الأخرى لفئة السيدات مقررا لها في بلجراد، بينما تقام واحدة في لو بورجيه بفرنسا وأخرى في اوستند ببلجيكا.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة السلة إلى أنه كان هناك أفضلية بالنسبة لصربيا نظرا لأن مواطني الفرق الأربع المشاركة في البطولة وهي الصين وبريطانيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا، يحق لهم دخول صربيا بدون تأشيرة.