 سفير روسيا ببيروت: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع - بوابة الشروق
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سفير روسيا ببيروت: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع

سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين
سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:18 م
أكد سفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين، أن تشكيل الحكومة الجديدة للبلاد يمثل خطوة إيجابية في سبيل اتخاذ الإجراءات العاجلة التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية ووقف الانهيار الاقتصادي الذي يتعرض له لبنان.

وقال السفير الروسي، في تصريح له عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن تنفيذ الإصلاحات هو أمر يحقق مصلحة الشعب اللبناني، مشيرا إلى أهمية حماية الأمن والاستقرار، وأن تساهم الأطراف الخارجية مساهمة بناءة في سبيل خلق الأجواء المناسبة لعمل الحكومة والمشاركة في عملية إنقاذ لبنان.

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