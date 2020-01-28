بايرن ميونخ يبدأ مفاوضات تجديد العقود مع اللاعبين الكبار

قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني ، إن النادي سيعطي اولوية للاعبين ،الذين خدموا الفريق لفترة طويلة ، في مفاوضات تجديد العقود المقبلة.

وقال في مقابلة صحفية ستنشر غدا الأربعاء " لدينا عدد قليل من اللاعبين تمتد عقودهم لعام ونصف العام. سنتحدث معه أولا".

وقال رومينيجه أن لاعبين مثل مانويل نوير، قائد الفريق، وتوماس مولر وخافي مارتينيز وتياجو ألمانتارا أو جيروم بواتينج وديفيد ألابا قدموا مساهمة كبيرة للنادي.

وقال لصحيفتي مونشز ميركور وتاجس تسايتونج :" بالطبع، سنتحدث مع هؤلاء اللاعبين برقة كبيرة قبل أن نتخذ أي قرار".

ويتوقع أن يدخل بايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بالدوري الألماني، سوق الانتقالات الصيفية ومن الممكن أن يكسر حاجز الـ100 مليون يورو إذا تعاقد مع صفقات كبيرة مثل ليروي ساني (مانشستر سيتي) وكاي هافيرتز (باير ليفركوزن).

وقال رومينيجه إن بايرن لا يرغب في أن يحقق رقما قياسيا في سوق الانتقالات ولكن الرسوم تتصاعد.

وقال :"ولكن ما يقلقني كثيرا أكثر من تطورات الانتقالات هو زيادة الرواتب".

وقال رومينيجه إن الأندية يجب أن تستثمر أكثر في اللاعبين الشباب، واستشهد باللاعب ألفونسو دافيز، الذي انضم لبايرن ميونخ في يناير 2019 من فانكوفر وايتكابس، حتى ولو كان ليس كل اللاعبين بإمكانهم اللعب مع الفريق الأول.