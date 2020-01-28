الجيش السوري يدخل مدينة معرة النعمان بريف إدلب

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قال قائد عسكري سوري، إن الجيش الحكومي السوري دخل مدينة معرة النعمان أكبر مدن ريف إدلب الجنوبي الشرقي اليوم الثلاثاء.

وأضاف القائد العسكري، الذي لم يتم تسميته، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.أ): "دخل الجيش السوري مدينة معرة النعمان ظهر اليوم وبدأ بتمشيط المدينة وتقوم وحدات الهندسة بتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها عناصر المجموعات المسلحة".

وأكد: "بعد سيطرة الجيش على بلدة كفرومة جنوب غرب مدينة معرة النعمان أصبحت المدينة محاصرة من جميع الجهات ما دفع عناصر المجموعات المسلحة للهروب عبر طريق جبلي باتجاه الغرب".