 تايوان تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها - بوابة الشروق
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تايوان تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:32 م

أعلنت تايوان عن اصابة أول حالة بفيروس كورونا على أراضيها وتقول إنها سوف تبدأ في تعقب أماكن الأشخاص الذين ربما يكونوا قد أصيبوا بالفيروس.

وقال مركز السيطرة على الأوبئة في تايوان إن رجلا تايوانيا في الخمسينيات من العمر أصيب بالمرض في البلاد بعد أن عادت زوجته من رحلة إلى مدينة ووهان الصينية، التي تعتبر مركز الفيروس.

وصرح تشين شاين-تشونج وزير الصحة والرفاه في تايوان في مؤتمر صحفي متلفز "إنها أول حالة يتم تشخصيها بالإصابة بالمرض في تايوان وانه اصيب بالمرض من أحد أفراد أسرته".

وأوضح تشين أنه بداية من يوم الأربعاء، فإن تايوان سوف تبدأ في مراقبة الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمرضي الذين عادوا من المناطق المتأثرة بالفيروس وذلك باعطائهم هواتف محمولة تتضمن تطبيقات تعقب.

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