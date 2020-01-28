الأرصاد: استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم أنحاء الجمهورية تشهد خلال هذه الأيام طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها خلال هذا الوقت من العام.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر 2»، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع استمرار حالة الاستقرار الحالية في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، مناشدًا المواطنين بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وخصوصًا خلال ساعات الليل؛ بسبب ما وصفه بالانخفاض الكبير في درجات الحرارة الصغرى.

وحذّر المواطنين من الشبورة المائية الكثيفة، وخاصة على الطرق السريعة القريبة من المزروعات والمسطحات المائية، مشددًا على اتباع تعليمات المرور بكل دقة، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.