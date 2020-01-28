أشهر الأوبئة التي اجتاحت العالم في العصر الحديث قبل كورونا - تفاعلي

يواصل فيروس كورونا الخطير إثارة الذعر في العالم بأسره، بعدما أدى لقتل وإصابة الآلاف في شتى أنحاء الصين، صاحبة أعلى تعداد سكاني في العالم، نتيجة الالتهاب الرئوي الناجم عنه.

وبدأت حالة من التأهب والاستعداد في معظم دول العالم، نتيجة لانتشار الفيروس في المدن الصينية، ثم تفشيه لاحقًا في دول عديدة حول العالم، إذ أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل يتخطى الـ 14 دولة.

وكانت اليابان وكوريا الجنوبية وهونج كونج والولايات المتحدة وفيتنام وتايلاند، من أوائل الدول التي أعلنت عن انتقال المرض إليها، فيما أعلنت مؤخرا عدة دول أخرى مثل فرنسا وأسبانيا، وأستراليا، وماليزيا، ونيبال، وسنغافورا، وتايوان، وكندا، عن ظهور عدة إصابات بالفيروس الجديد.

ولا يعتبر فيروس كورونا الأول من نوعه الذي يغزو العالم، بل سبق وأن وتفشت أوبئة أخرى، أثارت القلق العالمي منذ عشرات السنين، لعل أكثرها خطورة كان فيروس إيبولا، الذي انتشر في عدد من الدول الأفريقية وفيروس زيكا الذي انتشر في أميركا الجنوبية.

وتستعرض «الشروق»، من خلال الخرائط التفاعلية التالية، أبرز الأوبئة التي اجتاحت العالم خلال السنوات الماضية.