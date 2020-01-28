رئيس اتحاد المصريين بالخارج: لا توجد أية إصابات بكورونا بين المصريين المتواجدين بالصين







قال المهندس إسماعيل علي، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إن ممثلي الاتحاد في الصين، يتابعون يوميا احتياجات الجالية المصرية هناك وتلبيتها، فضلا عن تعريفهم بالأمكان الآمنة الخالية من الفيروس في حالة الرغبة للانتقال إليها، مع توفير التسهيلات والدعم المالي للحالات التي لا تستطع تحمل تكاليف الانتقال.

وأضاف رئيس اتحاد المصريين بالخارج في تصريحات لـ"الشروق"، أن ممثلي الاتحاد أيضا حذروا أبناء الجالية المصرية بالصين ممن قد سافر لقضاء إجازته سواء في مصر أو أي من البلدان، بعدم الرجوع مجددا في الوقت الحالي لحين انتهاء الأزمة، لافتا إلى أنه لا توجد أية إصابات بين المصريين المتواجدين بالصين حتى الآن.

ونوه بأنه يتم أيضا المتابعة اليومية مع السفارة المصرية بالصين، والتنسيق معهم حول أعداد الجالية وبيناتهم، والأماكن التي يعملون بها.

وكانت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أكدت أن السفارة المصرية في الصين تعمل بجهد كبير في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن السفارة أصدرت منشورًا لكل أبناء الجالية في الصين بالإبلاغ إذا كان هناك حالة من حالات المرض، مشيرة إلى عدم تقدم أحد ببلاغ إلى الآن.

ونوهت مكرم، في تصريحات لها أمس، عن قلقها بشأن الطلبة المصريين الدارسين في الصين وأمنيتها بعدم إصابة أي فرد منهم، مؤكدة أن السفارة والقنصلية تتابعان الأوضاع بصورة مستمرة.

وأشارت إلى عدم وجود ما يستدعي إجلاء الجالية بسبب كورونا في الوقت الراهن، قائلة: "حتى الآن لم يحدث إجلاء لأي جالية موجودة في الصين، ولكن بالتأكيد هناك متابعة دقيقة من وزارة الهجرة والخارجية إذا حدثت حالة مشابهة تستلزم الإجلاء سيتم الأمر على الفور".