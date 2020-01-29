الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 7 أوكرانيين آخرين

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أدرج الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، سبعة أشخاص آخرين في قائمة عقوبات التكتل المتعلقة بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

ومن الاشخاص السبعة رئيس وزراء القرم المعين، يوري جوتسانيوك.

ويرفع القرار عدد الأشخاص الذين شملهم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي وحظر السفر فيما يتعلق بعملية الضم التي تمت عام 2014 إلى 177 شخصا، وتشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا 44 كيانا.

وقال الإخطار الرسمي في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إن هؤلاء السبعة "دعموا الإجراءات بنشاط وتبنوا سياسات تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها".