أمريكا تطالب روسيا وتركيا بسحب قواتهما من ليبيا على الفور

طلبت واشنطن سحب القوات الروسية والتركية من ليبيا على الفور، وذلك ضمن الجلسة المفتوحة التي يعقدها مجلس الأمن، اليوم الخميس، للاستماع إلى إحاطة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز وعرض لتقرير لجنة العقوبات.

وأعلن القائم بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أنّ بلاده تطلب من تركيا وروسيا الشروع فوراً في سحب قواتهما من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية والمرتزقة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، «نطلب من الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فوراً».