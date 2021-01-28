قالت مي رشدي، عضو مجلس النواب، إنها اقتنعت بوجهة الدكتور طارق شوقي، وزير للتربية والتعليم، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة برنامج الحكومة «مصر تنطلق 2018 - 2020»، موضحة أن «شوقي» يضع أساسيات لمبدأ كبير وتنمية حقيقية في التعليم لكنها غير واضحة على الأرض.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أن عرض وزير للتعليم كان رائعًا ويتسم باحترافية شديدة، مشيرة إلى أن «شوقي» يعمل على مناهج مصرية وهو ما يتطلب وقتًا ومجهودًا ومصاريف.



وأشارت إلى أن فكرة «التعليم عن بعد» كانت خطوة صعبة؛ لأن المواطنين لديهم مقاومة للتغيير، ذاكرة أن جائحة فيروس كورونا كان لها الأثر الأكبر في بدء تنفيذ الفكرة بشكل موسع.



وأوضحت عضو مجلس النواب أن وزير التعليم اهتم بتوفير قنوات تعليمية للطلاب، وخاصة في ظل صعوبة تطبيق النظام الإلكتروني بالأرياف والصعيد، قائلة إن هناك ملفات من الممكن أن تقدم الوزارة بها أمورًا أفضل.



وشددت على أهمية التكامل بين الوزارات؛ بسبب وجود مجموعة من الملفات التائهة بين الوزارات وبعضها، مستشهدة بقضية تنسيق المدارس المتخصصة للطلبة المتفوقين.





