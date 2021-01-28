عملية ناجحة لزراعة يدين لمريض بمستشفى في السويد

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أعلن مستشىفى في السويد، اليوم الخميس، نجاح عملية زراعة يدين لمريض، وهي أول عملية من نوعها في منطقة الشمال الأوروبي.

وقال مستشفى سالجرينسكا الجامعي الذي يقع في مدينة جوتنبرج إن عملية زراعة اليدين استمرت 18 ساعة.

وجاءت اليدين اللتين تم زراعتهما من متطوع للمريض الذي فقد يديه بعد تعرضه لعدوى شديدة قبل عدة سنوات.

وبحسب ما ذكرته المستشفى، غادر المريض المستشفى بعد قضاء أربعة أسابيع إعادة تأهيل.

ولم يفصح المستشفى عن أي تفاصيل عن المتبرع.

ونُقِلَ عن المريض القول: "سارت العملية على نحو طيب، وكان طاقم الرعاية رائعا. إنه شعور رائع أن يكون لي يدان أحركهما".

وقال متخصص جراحة اليد باولو ساسو: "كان التحدي الأكبر هو التنسيق بين 15 جراحا، وممرضي الجراحة، وأطباء التخدير وممرضي التخدير، الذين شاركوا في العملية التي استمرت 18 ساعة."