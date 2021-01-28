رئيس الوزراء التونسي: استهداف الرئيس استهداف لتونس وشعبها

أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية قيس سعيد، ليطمئن عليه، مؤكدا أن أي استهداف لشخص رئيس الجمهورية، إن تأكد، يمثل استهدافا لتونس ولشعبها بصفته رئيسا للبلاد، ولكل التونسيين، وضامنا لوحدتها.

ذكرت ذلك اليوم وكالة الأنباء التونسية.

وأضافت الوكالة أن المشيشي أكد – حسبما أفاد مصدر مسئول في رئاسة الحكومة التونسية اليوم الخميس، على موقفه الثابت في الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية أمام أي محاولة استهداف.

ويأتي الاتصال على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، من أخبار حول استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة تسميم، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحريات والتحقيقات التي تعهدت بها الجهات الرسمية المختصة.